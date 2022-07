Maturità: studenti 110 e lode festeggiano con Franco Arminio

(ANSA) - PESARO, 29 LUG - La Provincia di Pesaro Urbino festeggia i 'super maturi', igli studenti e le studentesse usciti dall'esame di maturità con 110 e lode con un evento a Piobbico domenica 31 luglio, alle ore 19, nel Castello Brancaleoni, a cui parteciperà il poeta-paesologo Franco Arminio. Da sempre attivo nella tutela dei paesi, il poeta è considerato universalmente il cantore della paesologia, disciplina della riscoperta e narrazione del patrimonio culturale dei borghi italiani. Arminio rifletterà sul tema "Cedi la strada agli alberi", parole che riprendono una delle sue raccolte più note di versi. Poi apericena al Castello e contributi musicali della banda di Piobbico diretta dal maestro Cristian Pazzaglia. Tra le attività organizzate in occasione della giornata, alle ore 17:30 e alle ore 18:00, le visite guidate al Castello Brancaleoni e agli annessi Musei Civici, a cura del Comune e della Pro Loco di Piobbico. L'iniziativa "100 e lode"» vede il coordinamento e l'organizzazione di Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Piobbico, Pro Loco di Piobbico e Istituto di istruzione superiore 'Celli' di Cagli - sezione associata Istituto Alberghiero di Piobbico. "Sarà un'occasione preziosa per gettare lo sguardo sul futuro, insieme ai giovani, che potranno confrontarsi con una figura di spessore della cultura e dell'impegno civile del nostro Paese come Franco Arminio", anticipa il presidente della Provincia Giuseppe Paolini. (ANSA).