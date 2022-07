Covid: Marche, 210 ricoverati (-3), tasso incidenza sotto mille

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Sono 2.078 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, mentre scende sotto i mille (989,83) il tasso di incidenza su 100mila abitanti. Piccola diminuzione sui pazienti ricoverati, 210, stando ai dati dell'Osservatorio regionale, contro i 213 di ieri. Cinque sono in terapia intensiva (ieri erano 3), 13 in terapia semi intensiva (dato uguale a ieri) e 192 in reparti non intensivi (ieri 197). Al pronto soccorso ci sono 64 persone in osservazione. I decessi registrati sono stati sei e il totale dall'inizio della pandemia sale a 4.016. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 27.256, un dato in discesa anche questo (ieri erano 27.973), di cui 124 con sintomi. (ANSA).