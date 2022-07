Investimento mortale a Fabriano, muore donna di 73 anni

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 28 LUG - Investimento mortale oggi a Fabriano (Ancona) nei pressi del ponte della Stazione lungo viale Stelluti Scala. Una Fiat Panda, condotta da una 65enne del luogo, che procedeva in direzione centro città, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori, ha investito una donna di 73 anni. Un urto molto forte che ha provocato un impatto altrettanto violento con l'asfalto della 73enne, morta sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 accorsi sul posto di rianimare Maria Cristina Fiorani - questo il nome della vittima -, di Falconara Marittima. Gli agenti della Polizia municipale hanno effettuato tutti i rilievi, ascoltando i testimoni presenti e la stessa conducente dell'auto, visibilmente sotto choc. La salma si trova nell'obitorio dell'ospedale di Fabriano per una ispezione cadaverica. È stato chiuso al transito, per circa 3 ore, il tratto di strada di viale Stelluti Scala dall'impianto semaforico dell'ospedale Engles Profili alla stazione ferroviaria, compreso l'innesto di via Benedetto Croce. (ANSA).