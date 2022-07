Da dicembre volo bisettimanale Ancona-Bucarest

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Wizz Air annuncia oggi il lancio di una nuova rotta dall'aeroporto di Ancona per Bucarest. I voli saranno operati dal 13 dicembre 2022 con frequenza bisettimanale (martedì e sabato) con tariffe a partire da 24,99 euro. I biglietti sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l'app WIZZ.

L'ing. Carmine Bassetti, ad di Aerdorica, esprime grande soddisfazione per l'avvio della nuova rotta da Ancona. "La cooperazione con Wizz Air apre a mercati di grande interesse per l'aeroporto di Ancona ed il suo bacino di utenza. Questo nuovo importante collegamento soddisferà le esigenze sia di una clientela di tipo etnico, per facilitare il ritorno in patria per visitare i propri parenti, sia di una clientela business che si reca per motivazioni lavorative nel territorio romeno." Wizz Air è già presente dallo scorso anno sull'aeroporto di Ancona con il collegamento per l'Albania che ha finora riscosso un grande successo. (ANSA).