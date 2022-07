Turismo: Castelli, Marche in overbooking

(ANSA) - ANCONA, 27 LUG - "Le Marche sono in overbooking, questo fa ben sperare anche nelle aree a me care del sisma". Lo ha detto oggi Guido Castelli, assessore regionale alla Ricostruzione, facendo un punto sull'andamento della stagione turistica a margine della presentazione dei nuovi treni dedicati alle biciclette che serviranno la linea Adriatica. "Generalmente la media di affluenza turistica che contraddistingue la nostra regione è di circa 10 milioni di presenze - ha osservato -, per gran arte turismo balneare. Ci simo posti l'obiettivo di consolidare il numero dei turisti che si beano delle nostre spiagge e di rafforzare il numero di coloro che invece scelgono l'entroterra, l'interno, per vacanze non strettamente connesse allo iodio e alle proprietà abbronzanti. Da questo punto di vista a livello pragmatico, non scientifico e statistico - ha sottolineato -, registriamo un overbooking di tutte le nostre strutture. Luglio è andato molto bene, provare per credere, verificate sui siti specializzati, le Marche sono in overbooking". Castelli ha poi aggiunto che "stiamo studiando come programmazione europea la possibilità di abbinare alle tradizionali linee di finanziamento anche delle linee di credito con la Bei (Banca europea degli investimenti, ndr) per rilanciare le strutture ricettive ovunque nell'entroterra e non solo lungo il litorale con possibilità di riqualificazione. C'è stato un incontro con il commissario della Bei, gli è stato espressamente chiesto di accordare linee di credito che rendano sostenibile questa attività di restyling delle strutture ricettive se vogliamo aumentare la qualità dell'offerta".

