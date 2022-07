Macerata Feltria ricorda deputato Pd Vannucci a 10 anni morte

(ANSA) - MACERATA FELTRIA, 27 LUG - Un concerto per Massimo Vannucci, sindaco di Macerata Feltria e deputato Pd della Repubblica scomparso 10 anni fa. ad organizzarlo l'Associazione Massimo Vannucci il 29 luglio alle 21:30 alla Piazzetta davanti alle Terme della cittadina marchigiana. Sul palco Filippo Graziani e Alberto Bertoli.

"Sono passati 10 anni dalla tua scomparsa Massimo e ancora il dolore nelle persone che ti amano è forte. Come forte è l'impronta delle tue azioni che sono impresse nelle tante opere che hai lasciato sul nostro territorio, quello di cui eri fieramente rappresentante. Sono giorni molto difficili per il Paese e oggi la tua passione civica e il tuo amore per la comunità marchigiana sarebbero stati utilissimi per superare questa fase così confusa", scrive Alessia Morani, deputata Pd e presidente dell'Associazione Massimo Vannucci, nella presentazione dell'evento. "Se fossi insieme a noi - prosegue Morani - oggi avresti un giudizio durissimo di questa fase così convulsa che sta attraversando il Paese, ma sono certa che ti saresti rimboccato le maniche per dare il meglio di te ed aiutare tutti noi". Vannucci, laureato in giurisprudenza, imprenditore alla guida della società di costruzioni Pascucci e Vannucci, è stato sindaco di Macerata Feltria dal 1995 al 2004, segretario regionale dei Ds e deputato eletto nel 2006 nelle liste dei Democratici di Sinistra e deputato del Partito Democratico fino al 2012. (ANSA).