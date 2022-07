Irene Grandi chiude Lunaria con Io in Blues domani a Recanati

(ANSA) - RECANATI, 27 LUG - Ultimo atteso appuntamento di Lunaria 2022, la rassegna estiva di Musicultura diretta da Ezio Nannipieri e organizzata con il Comune di Recanati, domani giovedì 28 luglio con il concerto di Irene Grandi "Io in Blues" alle ore 21:30 ad ingresso libero in piazza Giacomo Leopardi a Recanati. "In questi tempi difficili ho ritrovato l'ispirazione tornando alle radici. Da sempre il blues mi risuona dentro, mi emoziona e negli anni della mia formazione ha avuto un grande impatto sul mio mondo musicale e la mia voce - Ha detto Irene Grandi - Perché il Blues? Perché è la radice, è la madre, e ti accoglie nelle sue grandi braccia". Un grande live nel mondo del Blues nel quale Irene Grandi sarà accompagnata da Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria e da uno special guest, l'hammondista di fama internazionale Pippo Guarnera. "Io in Blues" è l'atto d'amore di Irene Grandi ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso, direttamente o indirettamente, immortale un genere che è alla base tutta la musica moderna: lo troviamo nel soul e nel rap, nel jazz e nel rock, nel funk. "Dopo la potente energia dei Subsonica che ha infiammato gli animi dei migliaia presenti nella celebre piazza Giacomo Leopardi e la favolosa esibizione di Fabrizio Bosso, Massimo Popolizio e Julian Oliver Mazzariello che ha riportato in vita i colori del jazz di Chet Baker sul Colle dell'Infinito, l'edizione 2022 di Lunaria chiuderà con il Blues della splendida voce di Irene Grandi" ha dichiarato il sindaco di Recanati Antonio Bravi. (ANSA).