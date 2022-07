Sindaca Ancona, non mi candido, città è assoluta priorità

(ANSA) - ANCONA, 26 LUG - "Non mi candido alle elezioni politiche del 25 settembre, nonostante le tante richieste a noi sindaci". Lo annuncia la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli (Pd), il cui mandato scade nel 2023, uno dei nomi dati per papabili per le politiche del 25 settembre. "Per farlo dovrei immediatamente dimettermi da sindaco - spiega -. Questo comporterebbe lo scioglimento anticipato della giunta e del consiglio comunale e la nomina di un commissario per la gestione ordinaria fino alle elezioni amministrative dell'anno prossimo.

Non lo farò - ribadisce -. L'impegno per Ancona è la mia assoluta priorità, in un momento in cui dobbiamo gestire tante emergenze sociali e soprattutto l'avvio di tanti progetti del Pnrr che cambieranno il futuro di Ancona. Li stiamo costruendo e portando avanti con questa squadra, e saranno il futuro di questa città anche dopo di me" conclude. (ANSA).