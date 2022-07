Elezioni: Acquaroli,prematuro parlare di assessori candidati

(ANSA) - ANCONA, 26 LUG - In merito agli assessori regionali candidabili in Parlamento per il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (Fdi) "è tutto ancora molto prematuro". "In giunta siamo concentrati sulla legge 13 per la riforma sanitaria che è prioritaria per la nostra regione - osserva il presidente - perché ridarà forza alla sanità nei territori e ci permetterà di costruire le risposte che tanto sono necessarie anche per un percorso importante rispetto alla diminuzione degli accessi nei pronto soccorso, al lancio delle Case della Salute e ad una rigenerazione dei territori dell'entro terra che sono rimasti senza medici di medicina generale". "Sulla sanità contiamo di chiudere entro Ferragosto in Consiglio regionale" ha aggiunto, ammettendo che c'è anche "una discussione che riguarda le elezioni politiche che nessuno di noi si aspettava che potessero arrivare così presto" e che "si guarda alle esigenze dei partiti ma anche a quelle della giunta". "Ne discuteremo nelle prossime settimane, sono disposto a parlare con tutti e di tutto - ha concluso - ma per noi il governo della Regione rimane la priorità indiscussa". (ANSA).