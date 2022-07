Musica: 37anni di Monsano Foilk festival nelle Marche da 31/7

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Torna nelle Marche il Monsano Folk Festival, 37esima edizione della rassegna internazionale e itinerante di Musica popolare originale e di revival. Curato dal Centro Tradizioni Popolari, si aprirà a Polverigi, in provincia di Ancona, il 31 luglio, e si chiuderà a Monsano il 18 agosto, con concerti e spettacoli anche a Morro d'Alba. Maiolati Spontini, Serra de' Conti, Ancona, Jesi, Camerata Picena, Montegiorgio (nel Fermano). La rassegna è gemellata con Civitella Alfedena Folk Festival e World Land Festival della Musica e della cultura dal mondo. L'edizione 2022 sarà all'insegna dell'AedOttantaCanta in omaggio agli ottanta anni di Gastone Pietrucci, leader e voce de La Macina, ideatore e direttore artistico del festival. Originale la formula della manifestazione, nel confronto tra la musica originale degli autentici portatori della tradizione e quella dei gruppi ed interpreti del folk-revival, in un accostamento di pari dignità.

Tra gli eventi, i canti popolari di donne che resistono con il duo romano Susanna Buffa e Ludovica Valori, il concerto de La Macina con il gruppo Gang storici gruppi del folk e del rock italiani, il toscano Riccardo Tesi con il suo organetto diatonico, la World Land Orchestra, gli Oneirc Folk, l'argentina Laurita Pergolesi, e tanti concerti de La Macina. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, ad eccezione del Concerto-Cena di giovedì 11 agosto. (ANSA).