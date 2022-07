Droga: costruisce struttura per coltivare marijuana, denunciato

(ANSA) - SENIGALLIA, 23 LUG - Gli agenti del Settore Anticrimine del Commissariato di Ps di Senigallia hanno scoperto, all'interno della casa di un 40enne del luogo, una struttura utilizzata per la coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L'uomo è stato denunciato. La struttura era idonea alla coltivazione con tutte le strumentazioni ed i prodotti necessari. La sostanza era stata raccolta da poco tempo, tanto che l'uomo è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana già pronta per essere ceduta. Alla vista degli agenti, lui ha tentato, invano, di disfarsi di parte dello stupefacente ma è stato bloccato.

Diversi quantitativi sono stato trovati all'interno dell'abitazione: lo stupefacente era destinato allo spaccio nel mercato dei consumatori in particolare di giovane età. (ANSA).