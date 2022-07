Covid: nelle Marche 2.203 nuovi positivi, tre decessi

(ANSA) - ANCONA, 23 LUG - Sembra stabilizzarsi il numero di nuovi casi covid giornalieri nelle Marche: nelle ultime 24 ore ce ne sono stati 2.203, mentre l'incidenza continua a scendere e arriva a 1.131,65 su 100mila abitanti (ieri era 1.183,64), secondo i dati della regione. I nuovi positivi complessivi degli ultimi 7 giorni sono 17.019. Tre i decessi segnalati, che fanno salire il totale a 3.988 dall'inizio della pandemia: 6 sono in terapia intensiva, 13 in semi intensiva, 188 in reparti non intensivi. I ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani sono 207, +1 su ieri : 6 in terapia intensiva, 13 in semi intensiva,188 in reparti non intensivi. Resta elevato il numero di persone in osservazione nei pronto soccorso: 56. In calo le persone in quarantena o isolamento domiciliare, che sono 30.521(ieri erano 31.658), di cui solo 169 con sintomi. (ANSA).