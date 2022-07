Sindaco Fabriano incontra vescovo Massara, 'collaboriamo'

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 22 LUG - "Collaborazione" è la parola-chiave dell'incontro nell'episcopio di Fabriano (Ancona) tra il vescovo Francesco Massara e il nuovo sindaco Daniela Ghergo. La prima cittadina e gli assessori della giunta appena costituita (erano presenti il vicesindaco Gabriele Comodi, Dilia Spuri, Maura Nataloni, Andrea Giombi, Francesca Pisani, Lorenzo Vergnetta) hanno dialogato con Massara e alcuni parroci della diocesi, confrontando istanze e riflessioni sulla situazione della comunità. "Un confronto schietto e costruttivo per focalizzare le questioni sulle quali è interesse condiviso cooperare per il bene comune della città. A beneficio delle fasce più deboli della popolazione, i responsabili civili e religiosi della città hanno concordato sull'urgenza di non lasciare soli coloro che hanno sofferto maggiormente i danni della pandemia", si legge in una nota congiunta. In particolare, per i bambini e gli anziani, si è convenuto sull'importanza di "contrastare l'isolamento, l'emarginazione, la povertà relazionale e le dipendenze, favorendo opportunità di interazione e di socializzazione". Inoltre sono state prospettate possibilità di collaborazione a favore di "famiglie e persone colpite dalla disoccupazione e dalle conseguenze economiche della crisi attualmente aggravata dai conflittuali scenari internazionali". (ANSA).