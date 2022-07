Musica: Paolo Nutini a Servigliano per NoSound Festival

(ANSA) - SERVIGLIANO, 22 LUG - Dopo 7 anni dal suo ultimo tour live, Paolo Nutini è tornato in Italia e questa sarà a Servigliano (Fermo) alle 21:00 al Parco della Pace nell'ambito del NoSound Fest nell'ambito di una serie di concerti in tutta Italia, dopo avere toccato tappe come Belfast e Glastonbury.

Scozzese di nazionalità, ma dalle origini toscane come indica il nome, il cantautore presenta al pubblico i brani del muovo disco "Last Night In The Bittersweet" (Atlantic Records) che ha esordito al primo posto della Official Albums Chart britannica e che era stato anticipato dai singoli "Lose It" e "Through The Echoes", "Shine A light", "Petrified in Love" e "Acid eyes". La sua è una delle più grandi storie di successo della musica britannica: due dei suoi tre album, "Sunny Side Up" e "Caustic Love", hanno raggiunto la prima posizione nella classifica degli album in UK, ha totalizzato 8 milioni di album venduti in tutto il mondo, 8 milioni di singoli venduti in UK e 1,5 miliardi di stream globali. Vincitore dell'Ivor Novello e più volte candidato ai BRIT Award ha inoltre collezionato ben 18 certificazioni Platino nella sola UK. Rock classico nel filone di Ben E. King e Otis Redding, post-punk, Krautrock ipnotico, rock celtico dei primi anni Ottanta, kosmiche della metà degli anni Settanta, new wave le influenze più avvertibili nella scaletta. (ANSA).