Per Bebe Vio laurea a maggio e poi test per Parigi 2024

(ANSA) - SENIGALLIA, 21 LUG - Laurearsi all'università e sulla pedana della scherma con un titolo olimpico: sono questi i prossimi obiettivi della campionessa Bebe Vio. "Bebe ha programmato di laurearsi entro maggio. Nel frattempo ha ripreso a fare un po' di preparazione atletica. Entro la fine dell'anno ripartirà con la scherma e Parigi 2024 è una delle sfide alle quali vorrebbe partecipare". Lo ha detto Teresa Grandis, madre della campionessa paralimpica, in collegamento con XMasters, kermesse di action sport in corso a Senigallia. Intervistata da Leonardo Franceschini del magazine 'Tuttologic Surf' insieme al consigliere nazionale del Cip Tarcisio Pacetti, Grandis ha parlato anche di Art4Sport, l'associazione che guarda allo sport come vera e propria terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi d'arto. "L'onlus nasce dalla storia di Bebe - ha raccontato - ci era venuta voglia di fare qualcosa per tutti i ragazzi amputati. Per poter dare loro tutto ciò che serve per fare sport. Lo Stato passa protesi per tutti i giorni, ma non per fare sport. Volevamo dare un senso a quello che ci era capitato: ad oggi abbiamo 42 ragazzi in associazione, e presto aumenteranno di numero.

Sogniamo insieme a loro e li vediamo crescere. Quando sono arrivati alcuni neanche parlavano, erano estremamente timidi e oggi sono diventati dei bei personaggi. Abbiamo visto nel tempo come lo sport ha cambiato le loro vite: attraverso l'attività sportiva trovano nuovi stimoli, una nuova padronanza fisica e voglia di rivincita". (ANSA).