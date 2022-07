Motonautica: ad Ancona 2/a tappa campionato moto d'acqua 2022

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Ancona capitale delle moto d'acqua.

Appuntamento nel capoluogo marchigiano dal 22 al 24 luglio nel Porto Turistico di Marina Dorica per la seconda tappa del Campionato Italiano, 5/o Gp Città di Ancona Aquabike, organizzato dall'A.S.D. Amici del Mare in collaborazione con la A.S.D. H20 Racing Team sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica.

Si comincia sabato 23 luglio alle 9.30 con le prove libere, poi le prime manche di gara. Domenica dopo le prove libere dal pomeriggio si disputeranno le manche finali che decreteranno i vincitori. "Ancona e tutta la Riviera del Conero vantano una grandissima tradizione motonautica che risale agli anni Ottanta e Novanta. Negli ultimi anni la motonautica in questa città è stata rivitalizzata, anche perché il luogo in cui sono organizzate le competizioni ha tutte le caratteristiche tipiche di un campo di gara importante. A questo va aggiunta la grandissima fruibilità per il pubblico dello straordinario spettacolo del Campionato Italiano Moto d'Acqua. Che anche nel 2022 i nostri piloti sapranno offrire alla città e a tutti coloro i quali assisteranno alla gara", spiega il Presidente della Federazione Italiana Motonautica Vincenzo Iaconianni.

Sono moltissimi i riders che si sono iscritti all'appuntamento di Ancona.

Grande crescita si registra anche per il Campionato Femminile, fortemente voluto dalla Commissione Moto d'Acqua in accordo con il Consiglio Federale, che inizialmente contava solo 4 atlete, mentre quest'anno ha raggiunto il numero di 15 iscritte. Tra i piloti in gara, saranno presenti i campioni italiani ed internazionali, fra i quali i vincitori del Campionato Italiano Moto d'Acqua 2021: Roberto Mariani, Michele Cadei; Michele Marras, Manuel Reggiani, Pierpaolo Terreo, Davide Di Maio, Alessandro Fracasso, Sara Nucera, Daniele Piscaglia, Andreas Reiter, Giuseppe Donà, Andrea Bergamo, Carolina Vernata, Davide Pontecorvo. Le successive si disputeranno a Rimini (9-11 settembre), Ladispoli (23-25 settembre) e infine a Giugliano in Campania (7-9 ottobre).

L'allestimento di tutti i campi gara sarà curato in collaborazione con Yamaha Motor Italia. (ANSA).