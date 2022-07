Comuni: riconoscimento a ex primario ff Ospedale Pesaro

(ANSA) - PESARO, 21 LUG - Consegnato a Umberto Gnudi il riconoscimento di Elevati Meriti da parte del Comune di Pesaro.

"Ha combattuto in prima linea contro la devastante pandemia che ci ha colpito effettuando turni massacranti in qualità di Direttore F.F. al Pronto Soccorso di Marche Nord. Non ha esitato a mettere in gioco in primis la sua persona, cercando di far capire a tutti quali erano i rischi per i novax e per il sistema sanitario. Si è sempre collocato dalla parte della scienza e del vaccino, per salvare le vite dei contagiati lasciando al contempo spazio ai malati con altre patologie" le motivazioni del riconoscimento lette dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

"Durante la pandemia la città ha sofferto tanto - ha aggiunto -, e la battaglia non è ancora finita. Il nostro sistema sanitario, medici e infermieri, hanno reagito con una dedizione straordinaria, non risparmiandosi mai. Gnudi è stato un grande capitano, un punto di riferimento per la squadra che ha diretto e anche per tutta la città". Ora la sua assenza da Pesaro «peserà molto - dice Ricci -. È una grande mancanza umana e professionale, frutto di un metodo gestionale che non ha mai convinto. La città perde un faro che ci ha guidato durante anni di grande nebbia". Il riconoscimento di Elevati Meriti è dedicato anche a tutto il personale sanitario in prima linea nell'emergenza Covid. "Tutti hanno dato l'anima - ha detto Gnudi -. Il ricordo delle prime settimane di emergenza è indelebile.

Queste persone per me non saranno mai solo dipendenti: insieme abbiamo fatto una cosa incredibile e questo riconoscimento lo meritiamo". Ma, "la situazione delle persone che lavorano nella sanità è peggiorata. La gente è stanca, i pronto soccorso non sono stati potenziati e ora siamo in una situazione preoccupante". (ANSA).