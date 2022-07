Incidenti stradali: auto contro camion, gravissima una 59enne

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 20 LUG - Schianto oggi poco dopo le 7 a Genga (Ancona), in località Osteria di Colleponi, lungo la Sp22. Gravissima una donna di 59 anni di Fabriano, che è stata trasportata in eliambulanza, in codice rosso, all'ospedale regionale Torrette di Ancona: è in pericolo di vita. Sul luogo i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che la donna. alla guida della propria auto, abbia perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un camion, condotto da un uomo residente nel comprensorio fabrianese che è rimasto illeso. L'impatto è stato fortissimo e tale da far cappottare l'auto che si è fermata in verticale sul lato passeggero. La SP22 è stata chiusa al traffico per circa 2 ore per gli accertamenti, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità, rallentamenti e code. (ANSA).