Dieci sanificatori d'aria per ospedale pediatrico Salesi

(ANSA) - ANCONA, 20 LUG - Ci sarà "Un'altra aria per i bambini del Salesi" grazie a dieci sanificatori d'aria efficaci sugli agenti infettivi e sulle particelle tossiche, donati da Fellowes Leonardi spa, filiale italiana di Fellowes Inc, leader globale nel settore della sicurezza e del benessere nei luoghi di lavoro. Una donazione di dispositivi "Aeramax Pro" che rientra nel progetto Give per il sociale, portato avanti da Fellowes sul territorio. Una collaborazione tra pubblico e privato in nome della solidarietà che coinvolge anche la presidenza del Consiglio Regionale delle Marche e la Fondazione Ospedale Salesi. "Siamo orgogliosi di dare avvio a una nuova collaborazione che potrà aiutare i bambini in cura ma anche i loro familiari vicini e il personale sanitario a respirare aria buona - ha detto Paolo Leonardi, ceo di Fellowes Leonardi spaa da Covid-19 sta rendendo attuale il tema della purificazione dell'aria indoor -. Bisogna però che ci siano norme che indichino gli standard". "Solidarietà, innovazione scientifica e tecnologica, collaborazione tra settore pubblico e privato sono i capisaldi di questa ottima iniziativa" il commento di Dino Latini, presidente del Consiglio Regionale delle Marche. Per Antonello Maraldo,. presidente della Fondazione Salesi, si tratta di "un grande riconoscimento anche per l'ospedale Salesi, quale punto di riferimento della Sanità regionale". Uno studio del Policlinico San Martino di Genova, condotto a fine 2021 sui purificatori d'aria "AeraMax Pro", ha attestato un'efficacia pari al 99,9999% nell'eliminazione del Sars-COV2 fluttuante, con un solo passaggio d'aria. Secondo Alberto Izzotti, professore di Igiene, Medicina Preventiva e Salute Pubblica presso l'Università di Genova e Direttore di Unità Operativa del San Martino, la tecnologia già disponibile serve non solo per agenti infettanti, ma anche per lo smog e gli agenti patogeni presenti in edifici "datati o storici che purtroppo non sono stati ottimizzati dal punto di vista della qualità dell'aria". (ANSA).