Covid: salgono ricoveri Marche (216) e scende incidenza

(ANSA) - ANCONA, 20 LUG - Salgono i ricoverati legati al Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore: sono 216, + 7 i rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 7 i pazienti seguiti, 14 in semi intensiva, 195 nei reparti non intensivi, secondo i dati della Regione Marche. Sono 52 quelli in osservazione nei pronto soccorso. I nuovi positivi sono 2.520 (erano 3.723 quelli di ieri), mentre continua a scendere il tasso di incidenza che arriva a 1.273,94 su 100mila abitanti (ieri 1.318,75). Non si registrano nuovi decessi e il totale delle vittime resta fermo a 3.972. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 31.835, di cui però solo 215 con sintomi. (ANSA).