Sacerdote in vacanza cade in piccolo dirupo,ritrovato dopo 5 ore

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 19 LUG - Avventura a lieto fine per un sacerdote ultra 80enne abruzzese in vacanza a Genga (Ancona).

Ieri dopo pranzo è andato a fare una passeggiata ed è caduto in un piccolo dirupo. Il titolare dell'albergo nel quale alloggiava, non vedendolo rientrare per la notte, ha allertato i soccorsi. Sul luogo della segnalazione di sono precipitati oltre ai carabinieri, le squadre dei vigili del fuoco di Fabriano, Arcevia, personale addetto alla topografia da Ancona e Macerata e due unità cinofile dalla Toscana, gli uomini del Soccorso Alpino delle Marche e il personale del 118 dell'ospedale fabrianese. Dopo circa 4 ore di ricerca, intorno alle 5 di questa mattina il ritrovamento del sacerdote nei pressi del torrente che attraversa la frazione, zona Frasassi. In buone condizioni di salute, solo qualche escoriazione e uno stato di leggero choc per la brutta disavventura. I sanitari del 118 lo hanno visitato sul posto, non rilevando la necessità del trasporto in ospedale a Fabriano. (ANSA).