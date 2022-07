Justin Bieber: tournee riparte da Lucca il 31 luglio

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - Justin Bieber riprendera' da Lucca a fine luglio il suo tour "Justice" interrotto in giugno dopo la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt che gli ha parzialmente paralizzato il volto impedendogli di cantare.

Il cantante riprendera' la tournee il 31 luglio da Lucca e proseguira' in agosto con cinque tappe in Europa prima di puntare in settembre in Sudamerica. (ANSA).