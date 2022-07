Governo: Mancinelli, governo serve ora, non a Natale

(ANSA) - ANCONA, 19 LUG - "Ci serve un governo adesso, non a Natale, altrimenti i fondi del Pnrr non potranno essere spesi".

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli (Pd) spiega così la sua adesione all'appello lanciato da oltre mille sindaci, che "non è un appello a Draghi ma alle forze politiche e al Parlamento perché in questo Paese i governi nascono e muoiono in Parlamento e non da un'altra parte". L'appello è quindi "al governo Draghi, perché non è un problema di volontà personale del presidente del consiglio". La Mancinelli ha ripreso le parole di Antonio Decaro, presidente dell'Anci, nel dire che le cose che ci sono da fare sono da fare oggi, la settimana prossima, tra due settimane "e non possono aspettare, sono adempimenti importanti come la concreta utilizzazione dei fondi del Pnrr, i Comuni stanno aspettando dal Governo i provvedimenti esecutivi, dopo aver avuto assegnati i fondi, per poterli spendere quei soldi. I provvedimenti o arrivano da qui a qualche giorno o settimana o non siamo più in tempo così come per la questione del gas, della emergenza energetica. Non è un problema di leggi - ha spiegato Mancinelli -, ma di iniziativa di presenza subito, qui, oggi perché a settembre dovremo razionare il gas, come diceva Decaro.

Dovremo decidere se razionarlo alle famiglie o alle imprese.

Allora - ha sottolineato - in questa situazione immaginare che per tre mesi il Governo non c'è, le istituzioni vanno in vacanza, non va bene. Le elezioni ci devono essere a scadenza naturale, parliamo da qui a sei mesi, non a sei anni. Nel frattempo per queste cose qui serve un Governo che le faccia".

