Covid: nelle Marche quasi 4.000 nuovi casi, ma incidenza cala

(ANSA) - ANCONA, 19 LUG - Nuovo picco di nuovi casi covid nelle Marche: 3.723 nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, a fronte però di un calo costante del tasso di incidenza cumulativo, sceso a 1.318,75 (ieri 1.344,48) su 100mila abitanti. Sostanzialmente stabili i ricoveri, 209 negli ospedali marchigiani, + 1, rispetto a ieri: 7 in terapia intensiva, 13 in semi intensiva, 189 in reparti non intensivi.

Ci sono poi 49 persone in osservazione nei pronto soccorso, mentre sembrano ormai definitivamente vuote le strutture territoriali di area post critica. Nell'ultima giornata ci sono stati 4 decessi legati al covid, che fanno salire il totale delle vittime a 3.972. Infine ci sono 31.573 persone in quarantena o isolamento domiciliare, di cui 223 con sintomi.

