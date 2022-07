Bimba di 7 anni cade in un pozzo, salvata da Vvf

(ANSA) - CINGOLI, 19 LUG - Una bimba di 7 anni caduta in un pozzo profondo circa 15 metri, con acqua alta circa 7 metri sul fondo, è stata salvata dai vigili del fuoco. E' successo a Cingoli (Macerata), intorno alle 12.30. Una volta sul posto la squadra si è calata nel pozzo, utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) e ha recuperato la bambina, che era a circa 8 metri di profondità, aggrappata ad alcune fessure sulle pareti.

E' stata affidata al personale del 118 per il trasporto all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (ANSA).