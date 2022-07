Milva Carletti nominata direttrice generale di Coop Alleanza 3.0

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Coop Alleanza 3.0 ha deciso di modificare la sua governance unendo la direzione generale corporate e quella retail e affidando il ruolo di direttore generale a Milva Carletti.

A lei, che dal 2020 era direttore generale corporate, è affidato il compito di conseguire gli obiettivi previsti nel piano di rilancio sia dal punto di vista finanziario che commerciale.

"Coop Alleanza 3.0 è più solida e può tornare ad investire - ha spiegato il presidente Marco Cifiello - . Per farlo abbiamo scelto di unire le due direzioni generali, innovando la nostra governance e rendendo il sistema di gestione più snello ed efficace. La competenza di Milva Carletti è un asset strategico per la Cooperativa che le affida il delicato compito di attuare il piano di rilancio portando a compimento il lavoro iniziato con il precedente piano".

Ex Chief Corporate & Financial Officer di Gruppo UNA (catena primaria nell'ambito dell'hotellerie) e ha avuto un lungo percorso in Manutencoop (oggi Rekeep) di cui è diventata Ceo, ed è stata consigliere di amministrazione indipendente in IGD SIIQ, UnipolSai e in altre società del Gruppo Unipol, oltre a essere stata consigliere esecutivo e non esecutivo in società del gruppo Manutencoop.

Lo sviluppo della Cooperativa prevede nel triennio 2022-2024 un investimento di 350 milioni, nuove aperture e ristrutturazioni di negozi e l'incremento della quota di prodotti a marchio. "Le scelte coraggiose attuate negli ultimi due anni hanno cominciato a dare i loro frutti ma ora, nella fase di incertezza causata da guerra, coda lunga della pandemia e inflazione alle stelle - ha concluso Carletti -, è fondamentale riuscire a portare a compimento il rilancio della Cooperativa senza perdere di vista i nostri valori fondanti che hanno caratterizzato anche la fase di risanamento". (ANSA).