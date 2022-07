Tamponamento auto-camion in A14, morta una 86enne

Incidente mortale sull'autostrada A14 in direzione nord tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud verso le 15: secondo le prime informazioni, un'auto si è scontrata con un camion e una donna di 86 anni, che viaggiava come passeggero nella vettura, è deceduta. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale sottosezione di Porto San Giorgio. Ci sarebbero altri feriti.

Sul tratto interessato, al km 236, si è formata una fila di quasi 3 km dopo la chiusura per permettere ai sanitari e ai vigili del fuoco di assistere e soccorrere i feriti e mettere poi in sicurezza la sede stradale. Sul posto, oltre alla Stradale, anche l'eliambulanza del 118 per l'eventuale trasporto di feriti all'ospedale di Torrette ad Ancona. Sul luogo dell'evento è intervenuto anche personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.(ANSA).