Scooter contro auto a San Benedetto Tronto, morto 52enne

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 16 LUG - Un uomo di 52 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 15 nel centro di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). La vittima era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un'auto guidata da un anziano. Fatali le conseguenze dell'impatto per lo scooterista a cui non sono servite le cure dei sanitari del 118 arrivati dall'ospedale Madonna del Soccorso, distante poche centinaia di metri. Illeso il conducente della vettura. Sull'accaduto hanno effettuato i rilievi di legge gli agenti della polizia municipale. (ANSA).