Incendio bosco esteso a uliveto nell'Ascolano, Vvf in azione

Un incendio è divampato in un bosco e che sta interessando anche uliveto nell'Ascolano in località Monte Carello a Monsampolo del Tronto.

I Vigili del fuoco di Ascoli Piceno stanno intervenendo dalle ore 13:30 circa per spegnere le fiamme. Sul posto stanno operando due squadre Aib (Anti Incendio Boschivo), in convenzione con la Regione Marche, con autobotti e mezzi 4x4.(ANSA).