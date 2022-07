Pnrr: protocollo Procura Pesaro-Comune Fano-Guardia finanza

(ANSA) - FANO, 15 LUG - Siglato un importante protocollo d'intesa tra il Procuratore della Repubblica di Pesaro, Cristina Tedeschini, il sindaco di Fano. Massimo Seri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, Enrico Blandini, finalizzato al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici, sia economici che finanziari, a danno delle misure di sostegno e incentivo derivanti dal Pnrr. Si tratta di un potenziamento del sistema antifrode previsto dal Regolamento europeo 241/202 per il contrasto e prevenzione di casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti, lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. L'intesa - il cui obiettivo è assicurare un flusso reciproco di notizie e di dati utili, al fine di una maggiore efficacia nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali - mira a rafforzare le iniziative a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al Pnrr. In concreto il memorandum prevede uno scambio di informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui il Comune sia venuto a conoscenza, segnalando gli interventi, i realizzatori o esecutori che presentino particolari elementi di rischio, per le autonome attività di analisi e controllo di competenza della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale e dell'Autorità Giudiziaria che coordinerà le fasi di indagine in presenza di violazioni di carattere penale. (ANSA).