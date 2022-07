I Subsonica aprono Lunaria a Recanati

(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - I Subsonica aprono domani sabato 16 luglio alle 21:30 in Piazza Giacomo Leopardi a Recanati la XXV edizione di Lunaria, la rassegna estiva di Musicultura organizzata con il Comune di Recanati. "Chiunque abbia scelto un percorso artistico si è sentito negli anni scolastici in sintonia con Giacomo Leopardi, siamo felici di suonare nella città del grande Poeta". Queste le parole di Max Casacci dei Subsonica alla vigilia del concerto tappa del loro tour "Atmosferico" nella città dell'Infinito. A venti anni di distanza dall'uscita di "Amorematico", il terzo album pubblicato l'11 gennaio 2002, i Subsonica rimettono in gioco, in bilico tra giocosa celebrazione e spinta alla ricerca, quell'attitudine al groove ed alla identità di sound che a partire dal singolo "Nuvole rapide", li ha resi una delle più solide ed innovative realtà musicali italiane e che trasforma i loro live in un vorticoso rito danzante. Tra gli altri appuntamenti di Lunaria, il prossimo 22 luglio sull'Orto del Colle dell'Infinito Shadows: omaggio a Chet Baker che vedrà insieme Fabrizio Bosso alla tromba, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Massimo Popolizio - già nelle vesti di Monaldo nel film Il giovane favoloso di Mario Martone - come voce recitante. Si tornerà in piazza Leopardi per la data di chiusura, il 28 luglio, per godere la voce e le canzoni di Irene Grandi nel concerto "IO in Blues" accompagnata dai suoi musicisti di sempre: Saverio Lanza alla chitarra, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria e da uno special guest, l'hammondista di fama internazionale Pippo Guarnera. "Lunaria è un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di musica e anche quest'anno sarà uno degli eventi di punta della programmazione culturale estiva - ha affermato l'assessora alla Cultura Rita Soccio - un incontro con la musica e la parola d'autore".

