Governo: Schiavoni (Confindustria), Draghi prosegua mandato

(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - "E' il momento della responsabilità, di restare lucidi e di tenere la barra dritta, tutte doti che il nostro presidente Draghi ha dimostrato di avere. Non è il momento di una crisi di Governo, che non farebbe altro che porre una battuta d'arresto agli obiettivi che dobbiamo perseguire, a partire dall'impiego delle risorse del Pnrr". Così il presidente di Confindustria Marche Claudio Schiavoni. "Le imprese sono allo stremo - aggiunge -, vessate dagli aumenti dell'energia e delle materie prime e dall'incertezza dei mercati internazionali causata dal conflitto russo-ucraino. In una regione ad alta intensità manifatturiera come la nostra l'ulteriore instabilità che deriverebbe da una crisi di Governo porterebbe davvero conseguenze disastrose per le imprese e di conseguenza per le famiglie. Auspichiamo davvero che il Presidente Draghi prosegua il suo mandato." (ANSA).