UlisseFest, al via con Lagioia e concerto di Goran Bregovic

Si aprirà con Nicola Lagioia in una lectio sull'arte di raccontare storie di viaggio, da Omero ai giorni nostri, 'UlisseFest', la Festa del Viaggio di Lonely Planet, che nella sua quinta edizione, dal 15 al 17 luglio, avrà 150 ospiti in 35 incontri e 10 workshop.Nel giorno d'apertura attesissimo il concerto gratuito di Goran Bregović e la sua Weddings and Funeral band.

Il Festival approda a Pesaro proprio nell'anno in cui la città è stata proclamata Capitale Italiana della cultura per il 2024.

Attesissimo anche il concerto degli Africa Unite, il progetto "Earthphonia" di Max Casacci sul palco con Telmo Pievani e il teatro canzone di Valerio Corzani, Sara Jane Ceccarelli e Lorenzo De Angelis.

Ospite d'onore Tony Wheeler, fondatore, insieme alla moglie Maureen, della Lonely Planet che nel 2023 compirà 50 anni, ricorrenza di cui parlerà con Paolo Nugari, cofondatore di Avventure nel Mondo.

Nei tre giorni (e tre notti) del Festival che avranno come tema conduttore 'Ascoltare la terra' saranno ospiti tra gli altri Tim Parks, Cecilia Strada, Antonio Pascale, Filippo Santelli, Omar Di Felice, Paolo Di Paolo, David Monacchi, Sara Segantin, Pietro del Soldà, Valerio Nicolosi. Tra racconti, performance e concerti si parlerà di Artide, Antartide, Tibet, Regno del Bhutan, Cina, Perù, Slovenia, Scozia, Giappone, Mediterraneo, Balcani e si andrà in giro per l'Italia, tra Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto. (ANSA).