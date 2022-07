Progetto 'Sport per tutti' Uisp-Ministero approda nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 14 LUG - Ridisegnare la visione dello sport quale bene di primaria importanza che interessa trasversalmente ogni ambito e ogni fascia di età. E' il monito urgente e al contempo l'obiettivo del progetto 'Sport per tutti' presentato al Comune di Ancona dal Comitato regionale Uisp alla presenza dell'assessore allo Sport Andrea Guidotti, delegato Anci Marche allo Sport, del presidente regionale del Coni Fabio Luna. Il progetto - finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e illustrato da Simone Ricciotti, presidente regionale Uisp Marche, prevede la creazione negli 8 ambiti territoriali Uisp marchigiani (Pesaro, Fano, Ancona, Senigallia, Jesi, Macerata, Ascoli Piceno, e Fabriano) di Living lab, tavoli tematici di condivisione "per ridisegnare e dare impulso alla pratica sportiva" con il coinvolgimento di stakeholder in rappresentanza del partenariato istituzionale, sociale ed economico e l'ampliamento di una rete di collaborazioni e iniziative per sostenere l'accesso all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid. "Sport per tutti" coinvolge, oltre alle Marche, altre 14 regioni italiane e 26 Comitati territoriali Uisp, insieme a soggetti di cittadinanza attiva, università e rappresentanze sociali e rientra tra le iniziative finalizzate a sostenere il valore aggiunto dello sport e dell'attività fisica per il raggiungimento degli obiettivi sociali, ambientali ed economici individuati per le città ed i sistemi urbani nell'Agenda 2030 e nella Politica di Coesione 2021-2027. Secondo l'assessore Guidotti, "tra abbandono dell'attività sportiva e incremento della sedentarietà, riduzione della vita sociale, difficoltà economiche e solitudine il panorama è drammatico perciò un progetto come quello della Uisp un significato molto forte". (ANSA).