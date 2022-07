Perde controllo moto che gli finisce addosso, morto 31enne

Disarcionato dalla moto che poi gli piomba addosso. Questa la dinamica, secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, dell'incidente mortale che si è verificato poco dopo le 2 della notte appena trascorsa lungo la strada che collega Fabriano (Ancona) alle frazioni di Argignano e San Michele. A perdere la vita il 31enne Gianmarco Michelangeli. Il centauro in sella alla sua moto Bmw, avrebbe improvvisamente perso il controllo della stessa ed è finito un piccolo dirupo. In questa carambola, la moto gli è finita addosso causandogli traumi che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo dell'incidente, allertati da alcuni automobilisti in transito, sono prontamente giunti i carabinieri della Compagnia di Fabriano con due pattuglie, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino e l'ambulanza del 118 dell'ospedale Engles Profili. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 31enne. I pompieri hanno recuperato la moto e messo in sicurezza l'area. Secondo quanto emerso dai rilievi, nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto nell'incidente. La salma di Michelangeli si trova attualmente nei locali dell'obitorio a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Probabilmente a breve sarà riconsegnata ai familiari per l'apertura della camera ardente e la fissazione del giorno delle esequie. (ANSA).