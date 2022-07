Inaugurato a Fano un nuovo superstore Coop

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Ha aperto oggi a Fano il nuovo Superstore Coop in via Tasso dopo lavori durati da gennaio a inizio luglio e un investimento di oltre 14 milioni di euro.

Con una superficie di 2.100 metri quadrati e 60 lavoratori il punto vendita di Coop Alleanza 3.0 ha una attenzione particolare per i produttori del territorio, ad esempio nella piazza dell'ortofrutta, in cui sono presenti i puntatori di colore verde con la scritta "Prodotto locale" che segnalano i prodotti della terra di provenienza regionale. e la cantina dei vini che dà risalto alle produzioni enologiche locali.

All'inaugurazione ha partecipato il sindaco Massimo Seri, oltre al presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, e in rappresentanza dei soci Coop, il vicepresidente Consiglio di Zona soci Pesaro Urbino di Coop Alleanza 3.0, Giuseppe Marigo.

Una giornata di festa con la benedizione di monsignor Antonio Interguglielmi parroco del Santuario Santa Maria del Ponte, e l'esibizione della Banda Città di Fano e del Coro delle bambine e dei bambini "Una scuola tra le note" .

A tutti coloro che diventeranno soci nel nuovo negozio fino al 31 luglio sarà elargito un buono spesa del valore di 25 euro.

(ANSA).