Vacanze: spiagge cardioprotette a Numana e Sirolo

Le spiagge di Numana e Sirolo sono ora cardioprotette grazie all'installazione di 20 nuovi defibrillatori, posizionati in compresenza delle torrette di salvataggio, con addetti specificamente addestrati all'uso degli strumenti. Il progetto, fortemente voluto dall'Associazione Balneari della Riviera del Conero, in collaborazione con il Comune di Numana, il Comune di Sirolo e la Confcommercio, trova la sua collocazione dal fiume Musone fino alle Due Sorelle.

"Grazie a questi 20 defibrillatori - spiega Luca Paolillo, presidente dei balneari - garantiamo una postazione Dae ogni 300 metri circa, per favorire al massimo la sicurezza dell'utenza del litorale e per poter intervenire efficacemente in caso di arresto cardiorespiratorio nei primi preziosi 5 minuti". I defibrillatori in spiaggia completano il sistema di sicurezza balneare dei Comuni di Numana e Sirolo, i quali anche quest'anno hanno attivato di loro iniziativa, al costo di circa 30mila euro, il pronto soccorso nautico per bagnanti con l'idroambulanza e una squadra specializzata della Croce Rossa.

"Prosegue l'impegno intrapreso dall'amministrazione comunale con l'installazione dei Dae in tutte le scuole e in tutte le piazze pubbliche di Numana - commenta il sindaco Gianluigi Tombolini - con l'obiettivo di garantire un'idonea copertura territoriale per questi dispositivi salvavita che sono preziosi e tempestivamente efficaci in caso di emergenza". "Anche l'amministrazione comunale di Sirolo - sottolinea il sindaco Filippo Moschella - crede nella tutela della salute e cardioprotezione, infatti nei prossimi giorni inaugurerà il potenziamento dei defibrillatori già presenti da anni nelle principali piazze e nelle scuole". (ANSA).