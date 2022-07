Musica: Elisa positiva, concerto a Fermo slitta al 20 agosto

(ANSA) - FERMO, 13 LUG - A causa della positività al Covid-19 della cantante Elisa slitta al 20 agosto anche il concerto a Fermo del "Back to the Future Live Tour" inizialmente previsto per sabato 16 luglio. Lo fa sapere il Comune di Fermo.

Elisa, fresca vincitrice della Targa Tenco per la Miglior Canzone con "O forse sei tu", ha annunciato i recuperi delle date dei concerti del tour, posticipati a causa della sua positività.

"I biglietti acquistati - fa sapere l'amministrazione comunale - restano validi, quelli per la data di recupero sono disponibili sui circuiti TicketOne ticketone.it, Ciaotickets ciaotickets.com (sia online sia punti vendita) e alla biglietteria del Teatro dell'Aquila di Fermo". (ANSA).