Finto nipote truffa nonna, rubate anche fedi nuziali

Truffa ad anziana dal 'finto nipote' che le ruba anche la fede nuziale. È accaduto a Fermo.

Grazie agli agenti della Squadra Mobile, però, i due presunti responsabili sono stati identificati e denunciati. Si tratta di un 50enne e un 20enne, di origine campana, noti alle forze di polizia per reati analoghi compiuti con lo stesso "modus operandi".

La donna, una 80enne, ha ricevuto la chiamata inaspettata del suo sedicente nipote che diceva di essere in difficoltà economica chiedendole, per tale ragione, dei contanti. La pensionata, che non aveva contanti a disposizione, è stata così convinta a privarsi della sua fede nuziale e di quella del defunto marito, oltre ad altri gioielli di elevato valore affettivo. A quel punto il "finto nipote" l'ha avvertita che un proprio fidato amico sarebbe passato a ritirare i gioielli. E così è stato. Dopo aver raccontato l'accaduto alla figlia, l'anziana ha avuto la consapevolezza di essere stata truffata ed ha sporto denuncia. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno immediatamente visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno interrogato alcuni testimoni e sono riusciti a ricostruire il percorso fatto dal veicolo utilizzato dai due truffatori per darsi alla fuga, che sono stati identificati e denunciati. (ANSA).