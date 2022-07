Siccità: Regione Marche limita prelievi bacino del Metauro

(ANSA) - ANCONA, 11 LUG - Dal 15 luglio 2022 e fino al 15 ottobre 2022, il settore Genio Civile Marche Nord della Regione ha disposto la limitazione dei prelievi da tutti i corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro. Il decreto, informa una nota, ha la finalità di preservare la risorsa idrica e salvaguardare il sistema di approvvigionamento idropotabile del territorio della provincia di Pesaro e Urbino. Previste la sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del Fiume Metauro (Fiume Candigliano, Fiume Metauro e relativi affluenti); la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo (Fiume Candigliano, Fiume Metauro, Fiume Burano, Fiume Biscubio, Fiume Bosso, Torrente Bevano, Torrente Certano e relativi affluenti). Le limitazioni non si applicano ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame; agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici (il punto di presa e il punto di restituzione sono coincidenti) e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul Dmv (Deflusso Minimo Vitale).

Eventuali modifiche potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua. Per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, il Settore Genio Civile Marche Nord - Sede di Pesaro, potrà rilasciare specifiche deroghe ai soggetti che ne faranno richiesta. Previste sanzioni amministrative pecuniarie anche fino a 30mila euro in caso di violazione. (ANSA).