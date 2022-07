Protocollo Wwf-Comune Fermo per 'rinaturazione' spiagge

(ANSA) - FERMO, 11 LUG - Il Comune di Fermo e il Wwf Italia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la sistemazione definitiva della spiaggia di Casabianca e della zona costiera di Marina Palmense, accompagnato da un preciso cronoprogramma. Le due aree sono state inserite nel progetto RI-PARTY-AMO, nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e Wwf Italia e che sostiene la realizzazione d'interventi naturalistici realizzati dall'organizzazione ambientalista e da un investimento attivato dal Comune di Fermo tramite finanziamenti regionali già individuati. Tutti gli interventi avranno una caratterizzazione naturalistica ed ambientale e una finalità didattica ed educativa. La spiaggia di Casabianca, che anche quest'anno il 5 e 6 agosto ospiterà il Jova Beach Party dopo che è stata verificata l'impossibilità di realizzare l'evento in altre parti del litorale fermano, è stata oggetto di un intervento di rinaturazione che per vari motivi non ha determinato l'effetto idoneo a favorire la presenza del fratino poiché non si è verificato l'atteso accumulo di sabbia e la prevalenza di ghiaia rende altamente improbabile la nidificazione di questa specie. Per l'intervento, il Comune ha rinunciato ad una delle due concessioni balneari previste sull'arenile. Il Wwf ha chiesto anche che un tratto della spiaggia di Casabianca sia garantito per la libera balneazione mentre la parte dell'arenile più a nord vedrà un nuovo intervento di carattere naturalistico per favorire la nidificazione del fratino. Il Comune si è poi formalmente impegnato ad un costante monitoraggio della spiaggia di Casabianca. L'intervento sull'area costiera di Marina Palmense è più articolato ed esteso che prevede il ripristino vegetazionale e la realizzazione di una zona umida. La Commissione tecnica sarà nominata entro la prima metà di luglio, contestualmente all'atto formale del Comune ad una delle due concessioni. L'intervento di rinaturalizzazione per il fratino a Casabianca sarà realizzato prima della fine del prossimo inverno, mentre la progettazione definitiva con richiesta dei finanziamenti regionali per Marina Palmense avverrà entro l'anno, rimettendo la realizzazione al 2023. (ANSA).