Fiamme e fumo in capannone a Osimo, due ustionati

Un incendio si è sviluppato questa mattina ad Osimo (Ancona), all'interno di un capannone adibito a magazzino in via San Giovanni. Due uomini, di 36 e 42 anni, sono stati portati nell'ospedale cittadino per irritazione delle prime vie respiratorie e per alcune ustioni riportate sul corpo nel tentativo di spegnere le fiamme. Le fiamme hanno interessato un capannone dove due persone di origine pakistana svolgono un'attività, come terzisti, di impiallacciatura di fisarmoniche.

Secondo le prime informazioni, era in corso lo svuotamento del magazzino quando è divampato l'incendio. Sul posto sono arrivati i vigili urbani, messi in allerta dal fumo che si vedeva uscire dal locale, i quali hanno fatto uscire le persone all'interno. Mentre i vigili del fuoco hanno spento l'incendio.

Sono in corso gli accertamenti per capire la natura delle fiamme e cosa le abbia sprigionate. I due feriti sarebbero proprio i due pakistani titolari dell'attività; non sono in pericolo di vita. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all'ospedale di Osimo. E' intervenuta anche la Polizia di Stato.

Dell'incendio è stato informato subito anche il sindaco Simone Pugnaloni. (ANSA).