Ubriaco, aggredisce ferisce un uomo a Falconara, arrestato

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 09 LUG - Un 26enne nigeriano senza fissa dimora è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Falconara Marittima per lesioni personali gravi ed ubriachezza molesta. In preda ai fumi dell'alcol aveva infastidito le persone sedute nei pressi del bar 'Sole' e in particolare una comitiva di 4-5 cittadini rumeni residenti in città. Dopo il rifiuto di una sigaretta ha innescato una discussione sfociata in una lite e ha spintonato e preso a calci un operaio 48enne. A chiamare i carabinieri sono stati gli amici dell'uomo, che non riusciva più a rialzarsi. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, gli è stata diagnosticata una frattura della tibia e del perone della gamba destra, con prognosi superiore ai quaranta giorni. Il 26enne intanto, in forte stato di agitazione, è stato bloccato da due militari e, arrestato, ha trascorso la notte in camera di sicurezza. Oggi l'arresto è stato convalidato con divieto di dimora a Falconara. (ANSA).