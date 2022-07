Turismo: 81% strutture Marche occupate in primo week end luglio

(ANSA) - ANCONA, 09 LUG - "Il primo fine settimana di luglio le Marche sono state tra le regioni con più alto tasso di occupazione nelle strutture ricettive (81%) secondo Assoturismo, con un aumento significativo delle prenotazioni dei turisti stranieri" Lo annuncia il presidente della Regione Francesco Acquaroli su facebook. "Anche il dato dei primi mesi dell'anno è positivo - prosegue -, registra un +72,69 sugli arrivi e +39,63 sulle presenze rispetto al 2021". Dati, relativi a turisti italiani e stranieri, che "confermano che la nostra regione sta riprendendo i livelli pre-pandemia. Questo pomeriggio sono a Marina di Altidona per l'inaugurazione della Ciclovia Adriatica e del nuovo tratto di spiaggia reso possibile dalla posa in opera delle nuove scogliere, opera finanziata daIl'amministrazione che mi ha preceduto e attuata ora". "Una Regione che cresce - sottolinea - e che punta molto sul territorio, a confermarlo ci sono anche i primi dati dei turisti che mostrano una tendenza positiva e di ripresa per le Marche.

Noi che conosciamo la nostra regione sappiamo che non può essere altrimenti - prosegue Acquaroli - ma dobbiamo costruire sempre di più un'offerta attrattiva che sappia intercettare flussi che finora non ci conoscevamo. Siamo sulla buona strada!". (ANSA).