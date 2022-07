Sindaco Pesaro, Di Maio in città il 30 luglio

(ANSA) - PESARO, 08 LUG - Dopo i ministri Giovannini e Guerini, il 30 luglio il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio sarà a Pesaro per firmare un accordo per "Comune adotta Comune", il progetto lanciato da Ali (Autonomie Locali Italiane) e che vede la città marchigiana tra i protagonisti.

Grazie al Conservatorio Rossini diversi bambini ucraini scappati dalla guerra hanno avuto la possibilità di continuare a studiare a Pesaro Tra questi anche la piccola e talentuosa pianista Diana, fuggita insieme alla mamma dai bombardamenti di Kharkiv, "come noi Città Creativa della Musica Unesco, realtà che abbiamo deciso di adottare e alla quale abbiamo dedicato la vittoria di Capitale Italiana della Cultura 2024". (ANSA).