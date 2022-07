Polizia: Raffaele Clemente nuovo Questore Pesaro Urbino

Il dott. Raffaele Clemente, 61 anni, di Casagiove (Caserta), è il nuovo Questore della provincia di Pesaro Urbino. Laureato in legge, dal 19 giugno scorso è stato promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Dall'ottobre 2013 al luglio 2016 ha ricoperto l'incarico di Comandante Generale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale. In tale ambito ha promosso ed avviato il primo piano anticorruzione, che prevedeva, tra le sue misure, la rotazione territoriale del personale della Polizia Locale e i controlli territoriali incrociati. Le misure in questione, favorevolmente vagliate in ambito di Autorità Anticorruzione e di Giustizia Amministrativa, sono risultate in astratto applicabili a ogni settore della Pa. Nello stesso contesto ha promosso una forte modernizzazione dell'attività della Polizia Locale, con la diffusa adozione di strumenti digitali nell'attività di Polizia e interazione con i cittadini. In proposito si evidenzia sia il sistema di segnalazione via social (Twitter) che l'adozione di uno specifico servizio di segnalazione via web (iosegnalo).

Dall'agosto 2016 all'aprile 2017 era stasto posto in disponibilità in ragione dell'emergenza scaturente dal sisma del 25 agosto e applicato in funzione di raccordo tra le Prefetture e le Questure di Rieti e Ascoli, il Dipartimento di Ps e il Dipartimento della Protezione Civile; dal 26 giugno 2017 al 18 giugno 2022 ha ricoperto l'incarico di Vicario del Questore presso la Questura di Terni. Dopo la promozione a Dirigente Superiore della Polizia di Stato, dal 19 giugno al 6 luglio ha prestato servizio presso la Direzione Generale per Affari Generali e Politiche del Personale della Ps, con funzione di vice consigliere ministeriale presso l'Ufficio Concorsi; ha coordinato le attività per redigere il Protocollo Anti-covid.

