Maltempo: provincia Ancona, oggi altri 50 interventi dei Vvf

(ANSA) - JESI, 08 LUG - Sono 35 le persone, tra dipendenti del Comune di jesi (Ancona) e di JesiServizi, oltre agli agenti della Polizia Locale, ai volontari della protezione civile e agli operai della ditta che ha in appalto la manutenzione del verde cittadino, ancora al lavoro nella città marchigiana per far fronte ai danni provocati dalla violenza del maltempo di ieri sera. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni. Una situazione che ha interessato anche altre zone dell'hinterland di Ancona : anche oggi circa 50 interventi per rimuovere alberi e rami pericolanti causa maltempo che ha colpito la Provincia ieri sera. Gli interventi dei vigili del fuoco si sono concentrati a Jesi, Arcevia, Ostra e Senigallia. Nessuna persona è rimasta ferita.

Secondo quanto riferito dal Comune di Jesi, le situazioni più critiche sono state risolte, liberando le strade sbarrate da alberi o rami cadute, ripulendo le caditoie che avevano provocato allagamenti, riaprendo i sottopassi rimasti inaccessibili durante tutta la notte, ripristinati anche i semafori. nei parchi cittadini, per alberi e rami pericolanti, sono stati posti nastri protettivi in attesa degli interventi di lunedì per eliminare i pericoli.

E' tornata alla normalità, già dalla mattina, la situazione nella casa di risposo di via Gramsci a Jesi, dove a seguito della caduta di alcuni pannelli di un controsoffitto nel corridoio al secondo piano e dell'allagamento del pavimento sottostante, sono stati trasferiti in altre stanze sei ospiti; i sei anziani che alloggiavano in tre stanze attigue, non interessate dalle infiltrazioni, sono stati trasferiti in via precauzionale in altre camere della struttura. Acqua è filtrata anche nel refettorio e stamattina la colazione è stata servita nelle stanze. Il personale dell'Asp e della cooperativa che gestisce la casa di riposo, anche con il supporto del personale del Comune, ha ripristinato la normalità. Resta da ripulire l'esterno dove un albero è caduto nel cortile di ingresso e dove pioggia e vento hanno provocato caduta di rami e fogliame.

(ANSA).