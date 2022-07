Covid: Marche, 3.025 positivi in 24ore ma -3 ricoveri (144)

(ANSA) - ANCONA, 08 LUG - Supera ancora una volta quota 3mila (3.025 su 6.611 tamponi) il numero di positivi al coronavirus rilevati in 24 ore nelle Marche e l'incidenza sale da 1.122,47 a 1.179,72. In una settimana il numero di positivi è di 17.743.

Contestualmente, però, comunica la Regione, il numero dei ricoverati è sceso nell'ultima giornata da 147 a 144 (-3): sei i degenti in Terapia intensiva (invariati), 16 in Semintensiva (+1) e 122 in reparti non intensivi (-4). Il totale di isolamenti domiciliari sale a 25.024 di cui però solo 287 con sintomi (1,14%). Due i decessi correlati che portano il totale regionale di vittime a 3.950.

Sono 29 le persone in osservazione nei pronto soccorso e sei gli ospiti di strutture territoriali per post-critici. (ANSA).