Comunali:Simonella,non sono di Ancona ma mi candido per servirla

L'assessore al Porto e al Piano strategico Ida Simonella lancia la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Ancona in vista delle amministrative del 2023. E' la prima a scendere in campo, pronta a raccogliere il testimone dal sindaco Valeria Mancinelli secondo una linea di sostanziale continuità. La coalizione di centrosinistra 'Progetto Ancona' ha già fissato le primarie per il 13 novembre. "Ancona è casa mia e intendo continuare a servirla" dice la stessa Simonella in un video per la campagna per le primarie, in cui parla anche della sua esperienza. "Non sono nata ad Ancona. Sono nata a Fermo e cresciuta a Montalto Marche, un paese che ora è famoso per le politiche sui borghi - spiega -. Sono arrivata qui nel 1992 da laureanda". Alla città è legata da 30 anni, a partire dall'Isato. Nel 2013 l'approdo al Comune di Ancona è stato quasi casuale e risale al 2013, quando incontrò la sindaca Mancinelli ad un convegno sulle infrastrutture: "il giorno dopo mi propose di entrare in Giunta". Presenza fissa nelle due amministrazione guidate da Mancinelli, rivedica di avere servito Ancona "con passione credo di essermi guadagnata il diritto a candidarmi per quello che ho fatto". Nove anni contrassegnati dall'avvio di grandi opere. Ma "il futuro sindaco va giudicato per dove vuole portare la città e vorrei spingermi molto più oltre sui temi della sostenibilità". . (ANSA).