Or Ancona, vari black out nelle prime ore di oggi a Torrette

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Non uno solo ma "numerosi black out elettrici si sono verificati nelle prime ore di oggi presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona". Lo spiega in una nota la direzione generale. "I tecnici dell'Ospedale e la Società esterna Siram deputata alla manutenzione degli impianti elettrici - si legge -, sono immediatamente intervenuti allo scopo di approfondire l'accaduto e, contestualmente, elaborare un piano d'interventi immediati per affrontare e risolvere l'emergenza. I blackout sembrano dovuti a possibili guasti nella cabina locale della Rete Enel". L'unità di crisi aziendale coordinata dall'ing. Luca Gusella, "prontamente convocata, è riunita in maniera permanente, anche con lo scopo di minimizzare quanto più possibile i disagi ai cittadini e alle attività.

Attualmente la corrente elettrica è garantita dai nostri gruppi elettrogeni, che stanno supportando le attività diagnostiche ed operatorie.

I ritardi accumulati nella mattinata in assenza di energia elettrica - sottolinea l'azienda ospedaliero universitaria -, si stanno man mano riassorbendo. Ai cittadini che hanno deciso di tornare in altra data per effettuare le prestazioni prenotate è stata subito fissata un'altra prenotazione". (ANSA).